Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές ως τώρα μετά τον σεισμό 6,2 βαθμών στις Φιλιππίνες

Σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών καταγράφτηκε σήμερα το πρωί στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με τις τοπικές αρχές να προειδοποιούν εναντίον των αναμενόμενων μετασεισμικών δονήσεων και να εκτιμούν πως υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν ζημιές.

Ο σεισμός έγινε σε βάθος 124 χιλιομέτρων περί τις 10:00 [τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας] στα ανοικτά της πόλης Καλατάνγκαν, στην επαρχία Μπατάνγκας, όχι μακριά από την πρωτεύουσα Μανίλα.

