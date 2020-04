«Δεν ξέρω τι θα φάμε» - Οι απαντήσεις μιας μητέρας προς τα παιδιά της για να μην τη διακόψουν από το μίτινγκ

Η καραντίνα λόγω κορωνοϊού υποχρεώνει πολλούς εργαζόμενους γονείς να μεταφέρουν τη δουλειά τους στο σπίτι. Όταν όμως υπάρχουν παιδιά σε μικρή ηλικία, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τους γονείς, καθώς οι ίδιοι σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται να διακόπτουν την εργασία τους για να απαντούν σε ερωτήσεις των παιδιών ή να ασχολούνται μαζί τους.

Μία εργαζόμενη μητέρα που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα ανάρτησε στο Twitter τις απαντήσεις που έγραψε σε ενδεχόμενες ερωτήσεις των παιδιών της, έτσι ώστε να μην την ενοχλήσουν καθόλου την ώρα μιας τηλεφωνικής διάσκεψης που είχε η ίδια με τους συναδέλφους της, με διάρκεια μιάμισης ώρας.

Πρόκειται για την Caroline Bowen, η οποία έβγαλε φωτογραφία το σημείωμα που κόλλησε στην πόρτα του δωματίου της και έπειτα το δημοσίευσε στο Twitter της. Οι γονείς ενθουσιάστηκαν με την εφευρετικότητά της κάνοντας τη φωτογραφία της viral μέσα σε λίγες ώρες.

Mum is in a meeting AT HOME due to 🦠#COVID19!



🚫#signsofthetimes

🤣#youcanlaugh pic.twitter.com/E9pPoXlNy2