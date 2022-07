Διαδήλωση έξω από το Κογκρέσο, με αίτημα την απαγόρευση των επιθετικών όπλων

Επιζώντες και συγγενείς θυμάτων πολύνεκρων επιθέσεων που βύθισαν στο πένθος την Αμερική συγκεντρώθηκαν σήμερα 13 Iουλίου έξω από το Κογκρέσο, για να ζητήσουν από τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να απαγορεύσουν την πώληση επιθετικών τυφεκίων, των όπλων που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αυτές τις σφαγές.

A group gathered near the U.S. Capitol on Wednesday in support of stricter gun laws in the wake of the July Fourth mass shooting in Highland Park, Illinois. https://t.co/1Di5vrtQ9z — USA TODAY (@USATODAY) July 13, 2022

«Θέλω να με φανταστείτε, τη στιγμή που ο σύζυγός μου κι εγώ διαβάζαμε το πιστοποιητικό θανάτου της κόρης μας», είπε, με δάκρυα στα μάτια, η Κίμπερλι Ρούμπιο, η μητέρα της Λέξι. Το κοριτσάκι σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι όταν ένας νεαρός άνοιξε πυρ μέσα στο δημοτικό σχολείο της κωμόπολης Ουβάλντε, στο Τέξας.

«Υπάρχει ένα ερώτημα που θα πρέπει να απασχολεί» κάθε αιρετό μέλος του Κογκρέσου, συνέχισε: «Κι αν ο δράστης δεν είχε πρόσβαση σε ένα επιθετικό τουφέκι;».

I’m here outside of the U.S. Capitol covering a “March Fourth” rally with members of the Highland Park as they demand a ban on assault weapons. Reporting for @USATODAY with @jacobnfulton pic.twitter.com/Qa1OsZV1zh — Jordan D. Brown (@jordybphotos) July 13, 2022

Ένα βίντεο της σφαγής αυτής, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, δείχνει τον ένοπλο να μπαίνει ανενόχλητος στο δημοτικό σχολείο, να στρέφει το όπλο του σε μια αίθουσα και να ανοίγει πυρ. Η αστυνομία επενέβη 74 λεπτά αργότερα, ένα γεγονός που οργίζει τους γονείς των θυμάτων.

«Η χώρα μας έχει ένα πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα», είπε η Άμπι Μπρόζιο, η οποία επέζησε από το μακελειό στο Χάιλαντ Παρκ, όταν ένας νεαρός 21 ετών άνοιξε πυρ στην παρέλαση της 4ης Ιουλίου, σκοτώνοντας επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 30.

Illinois Sen. Tammy Duckworth: Enough is enough. pic.twitter.com/RePcY68KSZ — Jordan D. Brown (@jordybphotos) July 13, 2022

Το 1994 το Κογκρέσο πέρασε έναν νόμο με τον οποίο απαγορεύονταν για δέκα χρόνια τα επιθετικά τουφέκια και ορισμένοι γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας. Ο νόμος έληξε το 2004 και οι πωλήσεις τέτοιων όπλων εκτοξεύτηκαν, ιδίως στους νέους.

Μετά την τραγωδία του Ουβάλντε, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε έκκληση να απαγορευτούν τα επιθετικά τουφέκια ή τουλάχιστον να ανέβει στα 21 χρόνια το ηλικιακό όριο για την αγορά τους. Όμως οι Ρεπουμπλικάνοι αρνήθηκαν να στηρίξουν αυτό το μέτρο.