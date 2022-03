Διαδήλωση στη Χερσώνα διαλύεται με «πυρά στον αέρα», φωτοβολίδες, δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης

Διαδήλωση πολιτών της Χερσώνας, πόλης της νότιας Ουκρανίας που κατέχουν οι ρωσικές δηλώσεις, διαλύθηκε χθες Δευτέρα με πυρά αυτομάτων όπλων, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα· Ουκρανοί αξιωματούχοι μίλησαν για τουλάχιστον έναν τραυματία.

«Στη Χερσώνα, οι δυνάμεις κατοχής πυροβόλησαν εναντίον κόσμου που βγήκε να διαδηλώσει ειρηνικά, χωρίς όπλα. Για την ελευθερία, για την ελευθερία μας», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σήμερα σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα υπερθεμάτισε, καταγγέλλοντας μέσω Twitter «τους Ρώσους εγκληματίες πολέμου που άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων πολιτών που διαδήλωναν ειρηνικά εναντίον των εισβολέων».

