Διαδηλώσεις γονέων στο Ιράν για τα νέα περιστατικά δηλητηρίασης μαθητριών στα σχολεία

Ανήσυχοι γονείς διαδήλωσαν το Σάββατο στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις, με αφορμή τις ύποπτες δηλητηριάσεις μαθητριών σε δεκάδες σχολεία του Ιράν.

Τους τελευταίους μήνες εκατοντάδες κορίτσια έχουν ασθενήσει μυστηριωδώς. Ιρανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι μαθήτριες δηλητηριάστηκαν και επιρρίπτουν την ευθύνη στους «εχθρούς» του καθεστώτος. Ορισμένοι πολιτικοί λένε ότι οι μαθήτριες μπορεί να μπήκαν στο στόχαστρο σκληροπυρηνικών ισλαμιστικών οργανώσεων που αντιτίθενται στην εκπαίδευση των γυναικών.

Περιστατικά δηλητηριάσεων έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε περισσότερα από 30 σχολεία, σε τουλάχιστον 10 από τις 31 επαρχίες του Ιράν. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γονείς να σπεύδουν στο σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους και κάποιες μαθήτριες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία με ασθενοφόρα ή λεωφορεία.

Disturbing video of another poisoning at a girls school in Tehran today. I know it’s not part of his mission, but the split screen of the director-general of the IAEA, a UN agency, meeting with #Iran officials while this is happening is unfortunate. 1/2 pic.twitter.com/V1HSSRyq2N

Μια συγκέντρωση γονέων έξω από το υπουργείο Παιδείας στην Τεχεράνη το Σάββατο μετατράπηκε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, σύμφωνα με ένα βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters. «Μπασίτζι, Φρουροί, είστε το Νταές μας» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, παραλληλίζοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

Parents of the school girls who are being poisoned took to the streets and blaming the regime for series of chemical attacks on school girls in Iran:

“Revolutionary Guards! you are our ISIS “

this is the slogan heard in Tehran today. pic.twitter.com/MRfWVn2npF… https://t.co/dK15Hpe5Oz