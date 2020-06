Διαδηλωτές έριξαν σε λίμνη άγαλμα του Κολόμβου στη Βιρτζίνια και αποκεφάλισαν άλλο στη Βοστώνη

Ένα άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου στη Βιρτζίνια γκρεμίστηκε από διαδηλωτές, οι οποίοι στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά και το έριξαν σε μια λίμνη.

Το άγαλμα, στην πόλη του Ρίτσμοντ, ανατράπηκε την Τρίτη το βράδυ, λιγότερο από δύο ώρες αφότου οι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Byrd Park της πόλης φώναζαν για την κατάργησή του, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποίησαν διάφορα σχοινιά για να το αφαιρέσουν από τη θέση του, και τοποθέτησαν μια πινακίδα με την ένδειξη «Ο Κολόμβος αντιπροσωπεύει τη γενοκτονία» στο θεμέλιο που κάποτε κρατούσε το άγαλμα.

Αλλού, στην Ατλαντική Λεωφόρο της Βοστώνης στη Μασαχουσέτη, ένα άλλο άγαλμα του Κολόμβου αποκεφαλίστηκε από διαδηλωτές.

A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9