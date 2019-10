Διαδηλωτές κατά των κλιματικών αλλαγών διέκοψαν τη λειτουργία σιδηροδρομικών υπηρεσιών στο Λονδίνο

Την διακοπή της λειτουργίας σιδηροδρομικών υπηρεσιών στο ανατολικό Λονδίνο προκάλεσαν ακτιβιστές που τάσσονται κατά των κλιματικών αλλαγών, πυροδοτώντας συμπλοκή ανάμεσα σε οργισμένους πολίτες που περίμεναν για να πάνε στις δουλειές τους και έναν διαδηλωτή που είχε ανέβει στην οροφή ενός τρένου του μετρό του Λονδίνου.

Η αστυνομία των βρετανικών μέσων μεταφοράς ανακοίνωσε ότι κλήθηκε να επέμβει σε περιστατικά που σημειώθηκαν στο Σάντουελ, το Στράτφορντ και το Κάνινγκ Τάουν, κοντά στην επιχειρηματική συνοικία Κανάρι Γουόρφ του Λονδίνου.

Στο βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται διαδηλωτές να ξετυλίγουν ένα πανό της οργάνωσης Extinction Rebellion από την οροφή ενός τρένου του μετρό του Λονδίνου στο Κάνινγκ Τάουν, προτού επιβάτες πετάξουν τρόφιμα εναντίον ενός διαδηλωτή και τον σύρουν κάτω από την οροφή του τρένου.

Extinction Rebellion begin their planned disruption of the tube on the Jubilee Line at Canning Town 👇🏽 pic.twitter.com/oN8LDO1G0o