Διαδηλώτριες αποδοκίμασαν τον βασιλιά Κάρολο στο Λονδίνο

Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε τρεις συλλήψεις στο Εδιμβούργο για διατάραξη της δημόσιας τάξης την Κυριακή και τη Δευτέρα, την ώρα που μεταφερόταν η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ από το ανάκτορο Χόλιρουντχάους στον Καθεδρικό Ναό της πόλης.

Μια 22χρονη, που θεάθηκε να κρατά ένα πλακάτ με αντιμοναρχικά συνθήματα και ένας 74χρονος συνελήφθησαν, σε ξεχωριστά επεισόδια, την Κυριακή. Τη Δευτέρα συνελήφθη ένας 22χρονος κατά τη διάρκεια της πομπής στο Ρόαγιαλ Μάιλ, τον κεντρικό δρόμο του Εδιμβούργου.

Νωρίτερα, σε πλάνα από την πομπή, την οποία ακολουθούσαν ο βασιλιάς Κάρολος και τα αδέλφια του, θεάθηκε ένας άνδρας να παρενοχλεί τον πρίγκιπα Άντριου, μέχρι που κάποιος άλλος τον τραβάει και τον βγάζει από το πλήθος και στη συνέχεια επενέβησαν αστυνομικοί που τον απομάκρυναν.

Το πρωί, δύο αντιμοναρχικές διαδηλώτριες αποδοκίμασαν τον Κάρολο, ενώ κατευθυνόταν στο Κοινοβούλιο. Κρατώντας χαρτιά όπου είχαν γράψει «Δεν είσαι ο βασιλιάς μου», «Κατάργηση της μοναρχίας» και «Τέλος στη φεουδαρχία», οι διαδηλώτριες στέκονταν στο πεζοδρόμιο απέναντι από το Ουεστμίνστερ. Η μία από αυτές πλησίασε στα κιγκλιδώματα του κοινοβουλίου, αλλά την απομάκρυναν αστυνομικοί, σύμφωνα με την εφημερίδα Evening Standard.

"Not my king"



Two anti-monarchy protesters boo #KingCharles III as he leaves the British Parliament in London.



The two demonstrators blame the royal family for the amounts they collect at taxpayer expense. pic.twitter.com/eBiMdm2RIz