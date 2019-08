Μπλακ άουτ στο Λονδίνο - Τεράστια προβλήματα σε συγκοινωνίες και αεροδρόμια

Τμήματα του Λονδίνου και της νοτιοανατολικής Αγγλίας βυθίστηκαν στο σκοτάδι εξαιτίας μιας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα ορισμένοι φωτεινοί σηματοδότες να μην λειτουργούν, σύμφωνα με τον οργανισμό συγκοινωνιών του Λονδίνου (TfL).

«Σας παρακαλούμε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους» έγραψε ο TfL στο Twitter.

Due to a large scale National Grid failure there is a power cut in the London and South East areas, meaning that some traffic lights are down. Please be very cautious on the roads! — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) August 9, 2019

Τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης οφείλονται πιθανότατα σε απότομη πτώση της τάσης.

Video που ανάρτησαν στο Twitter χρήστες του:

Chaos on the Victoria Line. The line is down and Vauxhall Station is shut. Power cuts in London 🤦‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/FaVc62cm3l — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) August 9, 2019

Το μπλακ άουτ επιβεβαίωσε και η εταιρεία ηλεκτροδότησης ενημερώνοντας μέσω Twitter πως είναι ενήμερη πως έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος στο Λονδίνο και τη Νοτιοαναταλική Βρετανία. Το αποδίδει δε σε βλάβη του δικτύου.

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates. — UK Power Networks (@UKPowerNetworks) August 9, 2019

BREAKING: POWER CUTS ACROSS THE COUNTRY.



We're hearing of large scale power cuts in Stockport and Ellesmere Port areas. Anyone else been hit? pic.twitter.com/CYnBLNRzaO — BBC North West (@BBCNWT) August 9, 2019

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ