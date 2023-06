Διάσπαρτα κρανία στον πάτο του φράγματος Νόβα Καχόβκα - Μπορεί να είναι από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Η εκκένωση του τεράστιου ταμιευτήρα κατά μήκος του ποταμού Ντνίπρο στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα της καταστροφής του φράγματος Νόβα Καχόβκα την περασμένη εβδομάδα άφησε λάσπες γεμάτες σκελετούς, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, σε μια υπενθύμιση του βίαιου παρελθόντος της περιοχής.

Βίντεο που τραβήχτηκαν στην ουκρανικά ελεγχόμενη και τη ρωσικά κατεχόμενη πλευρά του Ντνίπρο, όπου βρισκόταν ο ταμιευτήρας, δείχνουν κρανία διάσπαρτα στη λάσπη, ένα από τα οποία φοράει κράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πλάνα δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν ανεξάρτητα λόγω των μαχών στην περιοχή.

Οι ιστορικοί λένε ότι ορισμένα από τα λείψανα μπορεί να ανήκουν σε ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε μια τεράστια μάχη που δόθηκε πριν από 80 χρόνια στο ίδιο έδαφος που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της αντεπίθεσης της Ουκρανίας κατά της ρωσικής κατοχής, γύρω από τη Νικόπολη και την Καμιάνκα-Ντνιπρόβσκα.

