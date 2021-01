Δικηγόρος του Τραμπ καλείται με αγωγή να πληρώσει 1,3 δισ. δολάρια

Η Dominion Voting Systems μήνυσε τη δικηγόρο του Τραμπ Σίντνεϊ Πάουελ ζητώντας 1,3 δισεκατομμύριο δολάρια, λόγω ισχυρισμών της ότι η εταιρεία βρισκόταν πίσω από την υποτιθέμενη νοθεία των προεδρικών εκλογών του 2020.

Στην μηνυτήρια αναφορά 124 σελίδων, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε αρνητικά από μια «εκστρατεία παραπληροφόρησης» που διοχέτευσε η Πάουελ προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη, να αυξήσει το δημόσιο προφίλ της και να προβάλει τον εαυτό της στον Ντόναλντ Τραμπ. «Η Πάουελ, μαζί με πολλούς άλλους υποστηρικτές του Τραμπ, επεσήμαναν ότι η εταιρεία είναι εν μέρει υπεύθυνη για την προεδρική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020, ισχυριζόμενοι ότι έκανε νοθεία στην καταμέτρηση των ψήφων υπέρ του Δημοκρατικού υποψηφίου και ότι έλαβε ξένη χρηματοδότηση» αναφέρει η εταιρεία που παρείχε ένα λογισμικό για την προεδρική ψηφοφορία και την καταμέτρηση των ψήφων σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dominion, John Poulos, δήλωσε στη The Washington Post ότι οι επιπτώσεις των ισχυρισμών κατά της εταιρείας του ξεπερνούν πολύ τα χρήματα της αγωγής.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας φέρεται να έχουν λάβει απειλές και περισσότερα από μισό εκατομμύριο έχουν δαπανηθεί για την προστασία του προσωπικού.

Ο Λιν Γουντ, δικηγόρος του Τραμπ που έχει διοχετεύσει ισχυρισμούς για απάτη ψηφοφόρων, υποστήριξε ότι η αγωγή είναι μια προσπάθεια «εκφοβισμού».

Η Dominion Voting Systems ζήτησε προηγουμένως από την Powell να ανακαλέσει ορισμένες από τις δηλώσεις της σχετικά με την εταιρεία, τις οποίες η δικηγόρος αρνήθηκε κατηγορηματικά να κάνει, αποκαλώντας την εταιρεία «αφεντικό απάτης».

