Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν από ένοπλο, ο οποίος αυτοκτόνησε, στο Έντμοντον του Καναδά

Δύο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα από ένοπλο στο Έντμοντον του δυτικού Καναδά, όταν έσπευσαν να διερευνήσουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ήταν περίπου 01:00 (τοπική ώρα) όταν δύο αστυνομικοί, ηλικίας 30 και 35 ετών, έφθασαν σε σπίτι που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης. Πρόκειται για τον 35χρονο Τράβις Τζόρνταν και τον 30χρονο Μπρετ Ράιαν. Δέχθηκαν πυρά από έναν νεαρό άνδρα κατά την άφιξή τους στο σημείο και δεν «πρόλαβαν να αντιδράσουν», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Μια γυναίκα διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο και η κατάσταση της χαρακτηρίζεται κρίσιμη από τους γιατρούς.

«Οι αστυφύλακες Τζόρνταν και Ράιαν ήταν πολύτιμα μέλη της οικογένειάς μας στο EPS και εργάζονταν πλάι-πλάι μαζί μας καθημερινά στην υπηρεσία της κοινότητάς μας και δεν μπορώ να σας πω πόσο συντετριμμένοι είμαστε με την απώλειά τους. Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια και οι φίλοι τους, η οικογένειά του EPS και ολόκληρη η κοινότητά μας θα επηρεαστούν βαθιά από αυτό το περιστατικό, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι εκεί ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι μια στιγμή που συμπαραστεκόμαστε ο ένας στον άλλο, πρέπει ο καθένας να σταθεί στο πλευρό του άλλου», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της Αστυνομίας του Έντμοντον Ντέιλ Μακ Φι, μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας.

«Είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και θλιβερή ημέρα», είπε ο δήμαρχος Άμαρζιτ Σόχι. «Κάθε ημέρα, οι οικογένειες των αστυνομικών αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους όταν φεύγουν για τη δουλειά, και ελπίζουν πως θα επιστρέψουν σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό σχολίασε μέσω Twitter το περιστατικό, αναφέροντας ότι «καθημερινά οι αστυνομικοί εκτίθενται σε κινδύνους για να προστατεύσουν τους πολίτες» και ο θάνατος δύο αστυνομικών από πυρά ενόπλου στο Έντμοντον υπενθυμίζει σε όλους αυτήν την πραγματικότητα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Καναδάς βρίσκεται αντιμέτωπος με έξαρση των κρουσμάτων ένοπλης βίας, έστω κι αν η συχνότητά τους είναι πολύ μικρότερη από τις γειτονικές Ηνωμένες Πολιτείες.