Ισχυρές εκρήξεις το πρωί στο Κίεβο

«Αρκετές» εκρήξεις -τουλάχιστον τρεις, διαπίστωσαν ξένοι ανταποκριτές- συγκλόνισαν σήμερα νωρίς το πρωί την κεντρική συνοικία Σεβτσενκίβσκι του Κιέβου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Βιτάλι Κλίτσκο, μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, έχουν χτυπηθεί πολυκατοικίες και σωστικά συνεργεία έχουν ήδη σπεύσει επιτόπου.

Παράλληλα όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, ακούστηκαν και νέες εκρήξεις στο Κίεβο, λίγη ώρα αφότου τουλάχιστον τρεις εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας, ο Αντρίι Γέρμακ, έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω της ίδιας πλατφόρμας για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα-καμικάζι.

«Οι Ρώσοι νομίζουν πως αυτό θα τους βοηθήσει», κάγχασε ο κ. Γέρμακ.

Οι βομβαρδισμοί καταγράφονται μία εβδομάδα ακριβώς έπειτα από τα εκτεταμένα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τρεις εκρήξεις, κατά σειρά στις 06:35, στις 06:45 και στις 06:58 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας). Λίγο πριν από την πρώτη, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

Τη 10η Οκτωβρίου, ρωσικοί βομβαρδισμοί εύρους χωρίς προηγούμενο για μήνες έπληξαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 105 και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή.

Three Kamikaze drone strikes this morning very near to Kyiv train station. Tell tale moped style noise followed by hell of a bang pic.twitter.com/E6OBR99pIf