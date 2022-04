Την τραγική απώλεια της ζωής δύο μικρών κοριτσιών στη Μαριούπολη, δύο μικρών ηθοποιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, γνωστοποίησε ο αντιδήμαρχος της ουκρανικής πόλης Πέτρο Αντριουστσένκο, με ανάρτηση του στο tweeter.

«Δύο κορίτσια πέθαναν στη Μαριούπολη, δύο μικρές ηθοποιοί η Ελιζαβέτα και η Σόνια. Και οι δύο έπαιξαν τη Λούσι στο έργο «Τα Χρονικά της Νάρνια: Το λιοντάρι, η μάγισσα και η γκαρνταρόμπα» στο θέατρο της Μαριούπολης», έγραψε στη μνήμη των δύο κοριτσιών, που έφυγαν από τη ζωή τόσο άδικα εξαιτίας του πολέμου.

Adviser to the Mayor of #Mariupol Petro Andriushchenko: “Two girls died in Mariupol, two little actresses Yelyzaveta and Sonia. Both of them played Lucy in the play “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe” in the Mariupol Theater.”#ArmUkraineNow pic.twitter.com/L2HHVmQEGy