Δύο μαθήτριες δημοτικού τραυματίστηκαν από επίθεση 39χρονου με μαχαίρι στον χώρο του σχολείου τους, στο Βερολίνο

Δύο μαθήτριες (ηλικίας 7 και 8 ετών) τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι, σε σχολείο της περιοχής Νοϊκέλν, στο Βερολίνο. Μαθητές που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης βρίσκονται, σύμφωνα με την BILD, σε κατάσταση σοκ.

"Der 39 Jahre alte Täter wurde festgenommen. Es handelt sich nach BILD-Informationen um einen Erwachsenen"#Messerattacke in Berlin-Neukölln: 2 Mädchen an Schule niedergestochen