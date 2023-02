Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση λεωφορείου σε παιδικό σταθμό σε προάστιο του Μόντρεαλ

Δύο μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους από την πρόσκρουση ενός λεωφορείου σε παιδικό σταθμό στην πόλη Λαβάλ, κοντά στο Μόντρεαλ, σύμφωνα με την αστυνομία, μια ενέργεια που αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ενδέχεται να ήταν εσκεμμένη.

Two children dead after bus crashes into a nursery in Quebec, Canada https://t.co/CePdiPRv22

Τα άλλα έξι παιδιά που μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο «βρίσκονται εκτός κινδύνου», ανέφερε η Έρικα Λάντρι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης Λαβάλ όπου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός.

«Ο οδηγός, ένας 51χρονος, συνελήφθη για ανθρωποκτονία και επικίνδυνη οδήγηση», πρόσθεσε.

Drone video shows extent of damage after bus crashes into daycare, leaving 2 children dead- 6 others injured - in Laval, Quebec. The driver has been charged.

VIDEO -https://t.co/y1cQ8AjRiS

Full Story-https://t.co/liU6RpieIw

