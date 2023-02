Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ

Δύο άνθρωποι, ένας 20χρονος και ένα οκτάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα, από την πρόσκρουση αυτοκινήτου σε μια στάση λεωφορείου σε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε μια τρομοκρατική επίθεση όπως τη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ακόμη πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από το περιστατικό, δύο από αυτούς σοβαρά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, «εξουδετερώθηκε», σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, γύρω στις 13.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), «ο οδηγός ενός οχήματος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα προς τη διασταύρωση των οδών Γκόλντα Μεΐρ- Μιντζ στην έξοδο της περιοχής Ραμότ προς την κατεύθυνση του Ζιβάντ Ζεέβ και έπεσε πάνω σε αθώους ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου».

Update on today’s Jerusalem terror attack.



❗️2 killed, 5 wounded



❗️6 year old boy and a man in his 20s dead



❗️2 men aged approx 25 seriously hurt. Man (40s) in moderate condition, 10 year old boy lightly hurt.



May their memories be a blessing & their families find comfort🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/QNVTTZWmME