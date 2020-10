Δύο Ρώσοι και μια Αμερικανίδα απογειώθηκαν για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Η Aμερικανίδα αστροναύτης Κάθλιν Ρούμπινς και οι Ρώσοι κοσμοναύτες Σεργκέι Ρίζικοφ και Σεργκέι Κουντ-Σβέρτσκοφ απογειώθηκαν σήμερα με επιτυχία για τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με έναν ρωσικό πύραυλο Σογιούζ.

Οι δύο κοσμοναύτες της Roskosmos και η αστροναύτης της NASA απογειώθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 08:45 (ώρα Ελλάδας) από το ρωσικό κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τις δύο διαστημικές υπηρεσίες. Μερικά λεπτά μετά την απογείωση, η Roskosmos ανέφερε μέσω του Twitter πως το διαστημόπλοιο «μπήκε με επιτυχία σε τροχιά».

#SoyuzMS17: Third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-17 spacecraft 🚀



Sergey Ryzhikov, Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) and Kathleen Rubins are on their way to the International Space Station. Docking at 08:52 UTC.



The broadcast will start at 08:15 UTC