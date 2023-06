Δύο βαθυσκάφη έχουν καταδυθεί και ψάχνουν για το Titan - Βρετανικό υποβρύχιο θα συμβάλλει στις έρευνες

Δύο βαθυσκάφη (ένα γαλλικό και ένα καναδικό) έχουν καταδυθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό και αναζητούν οποιοδήποτε ίχνος του υποβρυχίου «Titan», που εξαφανίστηκε κατά την περιήγηση κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού.

Νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, το γαλλικό πλοίο Atalante έφτασε στην περιοχή των ερευνών, μεταφέροντας ρομπότ και βαθυσκάφος, τα οποία έχουν τη δυνατότητα κατάδυσης ακόμα και στα 6.000 μέτρα, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό ινστιτούτο θαλασσίων ερευνών Ifremer.

Το ερευνητικό σκάφος «Atalante» χρησιμοποιεί για πρώτη φορά ηχητικό σύστημα για τη χαρτογράφηση του βυθού ώστε η έρευνα του ρομπότ να είναι περισσότερο στοχευμένη, διευκρίνισε το Ifremer.

Την άφιξη του «Atalante» στον χώρο των ερευνών και την κατάδυση του ρομπότ «Victor 6000» στον Ατλαντικό, επιχειρώντας να εντοπίσει σημάδια του «Titan», επιβεβαίωσε και η αμερικανική ακτοφυλακή.

Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από τα υπόλοιπα βαθυσκάφη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου.

Στη συγκεκριμένη περιοχή, βρίσκεται και το καναδικό πλοίο «Horizon Arctic», το οποίο έχει επίσης αναπτύξει το δικό του τηλεχειριζόμενο υποβρύχιο όχημα «το οποίο έφτασε στον πυθμένα της θάλασσας και ξεκίνησε την έρευνά του για το αγνοούμενο υποβρύχιο», σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

