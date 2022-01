Διπλωματικός πόλεμος για τον Τζόκοβιτς - Υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο μέχρι τη Δευτέρα

«Εγκλωβισμένος» στο ξενοδοχείο Park Hotel, εκεί όπου οι αρχές μεταφέρουν όλους τους πρόσφυγες και όσους δεν παίρνουν βίζα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο απέλασης από την Αυστραλία, αλλά και απαγόρευσης εισόδου για τρία χρόνια στη χώρα, την ώρα που η Σερβία και η Αυστραλία βρίσκονται στα όρια ενός διπλωματικού επεισοδίου.

Έξαλλος με την τροπή της υπόθεσης, αλλά και την αδυναμία να επικοινωνήσει με τις αρχές της Μελβούρνης, παρουσιάστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας, Νίκολα Σελάκοβιτς, ο οποίος συγκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης, σε έκτακτη συνάντηση τον Ντάνιελ Έμερι, τον πρέσβη της Αυστραλίας στο Βελιγράδι, ενώ ταυτόχρονα έστελνε επιστολή διαμαρτυρίας με την απαίτηση ο Τζόκοβιτς να αφεθεί αμέσως ελεύθερος άμεσα.

«Οι συνοριακές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση visa, ωστόσο μετέφεραν την υπόθεση στις αρχές της Βικτόρια. Το πολιτικό παιχνίδι της Αυστραλίας παίζεται στην πλάτη του Τζόκοβιτς" αναφέρει η σερβική Informer, η οποία γράφει ότι "ο Νόβακ κρατείται ως εγκληματίας, με αστυνομική επιτήρηση την ώρα που η σερβική κυβέρνηση διαμαρτύρεται με επιστολή της στην αντίστοιχη της Αυστραλίας και ζητάει την άμεση απελευθέρωσή του»

Ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, αποφάσισε επίσης να παρέμβει σε αυτή την ιστορία, κατηγορώντας την Αυστραλία για «κακή μεταχείριση» στον Νόβακ Τζόκοβιτς, του οποίου η βίζα ακυρώθηκε εν όψει του Australian Open.

«Μόλις είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Είπα στον Νόβακ ότι όλη η Σερβία είναι μαζί του και ότι οι αρχές μας λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να σταματήσουν την παρενόχληση του καλύτερου τενίστα στον κόσμο το συντομότερο δυνατό», έγραψε σε μήνυμά του που ανέβασε στο λογαριασμό του στο Instagram.

«Η Σερβία θα αγωνιστεί για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Ο Νόβακ είναι δυνατός, όπως όλοι τον ξέρουμε».

«Το παιδί μου είναι αιχμάλωτος», λέει ο πατέρας

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του πατέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο άκουσμα της είδησης πως ο Σέρβος τενίστας δεν μπορεί να μπει στην Αυστραλία επειδή δεν είναι εμβολιασμένος και δεν έχει την κατάλληλη βίζα, καλώντας τον κόσμο σε διαδηλώσεις.

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει, κρατούν τον γιο μου αιχμάλωτο για πέντε ώρες. Αυτός είναι ένας αγώνας για τον ελεύθερο κόσμο, αυτός δεν είναι μόνο ένας αγώνας για τον Νόβακ, αλλά ένας αγώνας για ολόκληρο τον κόσμο! Αν δεν τον αφήσουν να φύγει σε μισή ώρα, θα βγούμε στο δρόμο, αυτός είναι αγώνας για όλους», ανέφερε στο Sputnik ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς.

Ενδεχόμενο τριετούς απαγόρευσης εισόδου

Ακόμη ένα μέγάλο θέμα που προκύπτει είναι πως ο 20 φορές νικητής grand slam είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να μην του επιτραπεί η είσοδος στην Αυστραλία για τρία χρόνια ως αποτέλεσμα της βίζας, κάτι που θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στην καριέρα του, καθώς δεν θα μπορέσει να συμμετέχει στο Australian Open.

Ο ομοσπονδιακός νόμος ορίζει πως «οποιοσδήποτε του οποίου η βίζα ακυρωθεί μπορεί να αντιμετωπίσει απαγόρευση επανεισόδου στην Αυστραλία για έως και τρία χρόνια, αν και η Συνοριακή Δύναμη έχει τη διακριτική ευχέρεια για το πότε να εφαρμόσει αυτές τις απαγορεύσεις και είναι απίθανο να αρνηθεί σε κάποιον που μπορεί να έχει κάνει ακούσια λάθη. Η απαγόρευση μπορεί να επιβληθεί εάν ακυρωθεί η βίζα του ατόμου επειδή «θεωρούνταν κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια, ή την τάξη της αυστραλιανής κοινότητας».

Η έφεση κατά της απόφασης ακύρωσης της βίζας

Κοινώς, ο Σέρβος απελάθηκε, με τους δικηγόρους του να κάνουν τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να τον κρατήσουν στην Αυστραλία, ασκώντας έφεση κατά της σχετικής απόφασης για ακύρωση της βίζας.

Η τύχη του Τζόκοβιτς βρίσκεται στα χέρια του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Μελβούρνης, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αλλάξει την απόφαση, με τα ΜΜΕ στην Αυστραλία να αναφέρουν πως οι πιθανότητες να δικαιωθεί και να παραμείνει στη χώρα είναι σχεδόν μηδαμινές.

Η ακροαματική διαδικασία για την εκδίκαση της έφεσης πήρε παράταση, καθώς οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς εξασφάλισαν προσωρινή διαταγή που εμποδίζει τις αρχές να απελαύνουν τον σταρ του τένις τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, όταν έχει προγραμματιστεί μια πιο ουσιαστική ακρόαση.

Από Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις, έγινε «πρόσφυγας» στην χώρα της Ωκεανίας μετά από τον σάλο που ξέσπασε σχετικά με την ιατρική εξαίρεση που είχε λάβει από την αυστραλιανή κυβέρνηση προκειμένου να του δοθεί βίζα εισόδου για να συμμετάσχει στο Australian Open, παρότι μη εμβολιασμένος.

Υπενθυμίζεται, η αυστραλιανή κυβέρνηση γνωστοποίησε χθες (5/1) την απόφαση για ακύρωση της βίζας, καθώς οι αυστραλιανές αρχές δεν πείστηκαν από τα έγγραφα που παρουσίασε και πρέπει να αποχωρήσει άμεσα από τη χώρα.

Όπως αποδείχθηκε, η ομάδα του Σέρβου είχε καταθέσει αίτημα για λάθος βίζα και όχι για εκείνη που απαιτείται λόγω της ιατρικής εξαίρεσης που του δόθηκε.

Αμέσως μετά την κοινοποίηση της απόφασης, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας δήλωσε στο Tweeter: «Η βίζα του κύριου Τζόκοβιτς ακυρώθηκε. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί, ειδικά όταν πρόκειται για τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι αυστηρές μας πολιτικές σχετικά με τα σύνορά μας, είναι και αυτές που έκαναν την Αυστραλία να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά σε θανάτους από Covid-19 στον κόσμο και συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση».

