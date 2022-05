Ενόχληση Τουρκίας με πρεσβεία των ΗΠΑ, που προειδοποίησε αντιπολιτευόμενους διαδηλωτές

Την δυσαρέσκεια του εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών Τουρκίας στον πρέσβη των ΗΠΑ για μια προειδοποίηση που δημοσίευσε η πρεσβεία στην ιστοσελίδα της και η οποία συνδέεται με τη διαδήλωση της αντιπολίτευσης στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, δήλωσαν σήμερα, Κυριακή 22 Μαΐου, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για την καταδίκη της αντιπολιτευόμενης πολιτικού Τσανάν Καφταντσίογλου με την κατηγορία, ότι προσέβαλε τον πρόεδρο και το κράτος.

Αναλυτικότερα, η αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία εξέδωσε προειδοποίηση στην ιστοσελίδα της, στις 18 Μαΐου, αναφέροντας πιθανή αστυνομική παρέμβαση στη διάρκεια της διαδήλωσης.

Οι πηγές του υπουργείου Εξωτερικών είπαν, ότι η Άγκυρα ενημέρωσε τον πρέσβη Τζεφ Φλέικ, ότι υπήρχαν ανυπόστατοι ισχυρισμοί στην αμερικανική προειδοποίηση σχετικά με τα μέτρα, που λαμβάνει η τουρκική αστυνομία στη διάρκεια διαδηλώσεων.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής πρεσβείας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι να σχολιάσουν.

Turkish foreign ministry summoned U.S. ambassador to Turkey on Sunday to convey its discomfort over a demonstration alert that the State Dept published for an opposition rally held in central Istanbul, per ministry sources. (The demo ended peacefully) https://t.co/6vIDcs7sq4