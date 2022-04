Διχασμένη η γαλλική κοινωνία

Σύμφωνα με τις πρώτες προσεγγίσεις, μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τα αποτελέσματα των exit poll έχουν ως εξής: Ο Εμάνουελ Μακρόν προηγείται με 24,7%, η Μαρίν Λε Πεν ηγέτης της ακροδεξιάς στη δεύτερη θέση με 23,5% και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν με 19% βρίσκεται τη τρίτη θέση.

Από αυτή την εικόνα εξάγεται το συμπέρασμα πως μετά από 15 ημέρες στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών θα αντιπαρατεθούν ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μαρίν Λε Πεν. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις στο δεύτερο γύρο προηγείται σταθερά ο Εμανουέλ Μακρόν με 54% και έπεται η εκπρόσωπος της ακορδεξιάς Μαρίν Λε Πεν με 46%.

Μεγάλο το ενδιαφέρον των ΜΜΕ

Οι γαλλικές εκλογές συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον από τα διεθνή ΜΜΕ. Διαπίστευση προκειμένου να καλύψουν τα γεγονότα και την ομιλία Μακρόν μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έχουν λάβει περισσότεροι από 700 ξένοι δημοσιογράφοι από 37 χώρες.

Σαμπάνιες στο εκλογικό κέντρο της Μαρίν Λε Πεν

Ξέφρενο πάρτι ετοιμάζονται να στήσουν οι υποστηρικτές της Μαρίν Λε Πεν, αφού όπως όλα δείχνουν θα καταφέρει να περάσει στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αυτό δείχνει και η εικόνα με τις σαμπάνιες στα κεντρικά γραφεία της να έχουν λάβει ήδη θέση.

Champagne & red flag at ⁦@MLP_officiel⁩ HQ for elex night (what would you expect?) #Electionprésidentielle2022 pic.twitter.com/LknxdNWYe8