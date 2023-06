Δολοφονία 17χρονου από αστυνομικό στη Γαλλία: Ο Μακρόν συγκάλεσε συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε σήμερα το πρωί συνεδρίαση διυπουργικού πυρήνα κρίσεων έπειτα από μία ακόμη νύκτα επεισοδίων, κυρίως στο Παρίσι, μετά τον θάνατο 17χρονου εφήβου από τα πυρά αστυνομικού στη διάρκεια τροχαίου ελέγχου την Τρίτη, ανακοίνωσε η προεδρία.

Στο μεταξύ συνολικά 150 άνθρωποι συνελήφθησαν στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Γαλλία στα νέα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος έκανε λόγο για «επαχθή βία ενάντια στα σύμβολα της Δημοκρατίας».

Protests erupted in France for a second night in a row with security forces deployed to prevent violence spreading over the fatal shooting of a teenager by police.



Around 2,000 riot police have been called up in suburbs around Paris



