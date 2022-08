Δολοφονία κόρης Ντούγκιν: Την Ουκρανία κατηγορούν και επίσημα οι Ρώσοι

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) κατηγόρησε τις ειδικές υπηρεσίες της Ουκρανίας ότι ευθύνονται για το φόνο της Ντάρια Ντούγκινα, της κόρης ενός εξέχοντος υπερεθνικιστή Ρώσου ιδεολόγου, μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ.

Η Ντούγκινα, κόρη του Αλεξάντρ Ντούγκιν, σκοτώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη και ανατίναξε το αυτοκίνητο Toyota Land Cruiser που οδηγούσε, ανακοίνωσαν Ρώσοι ερευνητές.

Russia is blaming Ukraine for the car explosion that killed the daughter of Alexander Dugin, a far-right Russian nationalist and ally of Russian President Vladimir Putin — a move that could lead to an escalation in the war.https://t.co/Yxw5Lblm9A — The Washington Post (@washingtonpost) August 22, 2022

Η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη. Η FSB αναφέρει στην πρόσφατη ανακοίνωσή της πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μια Ουκρανή γεννημένη το 1979, την οποία και κατονομάζει.

Η FSB προσθέτει ότι η γυναίκα αυτή και η έφηβη κόρη της έφθασαν τον Ιούλιο στη Ρωσία και πέρασαν ένα μήνα για να προετοιμάσουν την επίθεση, νοικιάζοντας ένα διαμέρισμα στο ίδιο συγκρότημα και ερευνώντας τον τρόπο ζωής της Ντούγκινα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της FSB που μεταδόθηκε από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

FSB: The murderer of Dugin's daughter escaped to Estonia through Pskov and is hiding there!

According to the FSB, Ukrainian special services are behind Darja Dugina's murder and the suspect fled to Estonia. #Europe #Dugina #Ukraine #Russia #Nato #War pic.twitter.com/tVSKHJXKI1 — Klassikarent (@klassikarent) August 22, 2022

Η εν λόγω γυναίκα παρευρέθη το βράδυ του Σαββάτου σε εκδήλωση έξω από τη Μόσχα, στην οποία βρίσκονταν επίσης η Ντούγκινα και ο πατέρας της, πριν πραγματοποιήσει μια «ελεγχόμενη έκρηξη» στο αυτοκίνητο της Ντούγκινα και διαφύγει από τη Ρωσία στην Εσθονία, ανακοίνωσε η FSB.