Δορυφορικές φωτογραφίες αμερικανικής εταιρείας κόντρα στους ισχυρισμούς των Ρώσων για τη σφαγή αμάχων στην Μπούτσα

Δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα από την αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies φαίνεται πως διαψεύδουν τους ρωσικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με τους οποίους τα πτώματα ανθρώπων με πολιτική ενδυμασία που βρέθηκαν στην ουκρανική πόλη Μπούτσα βρίσκονταν εκεί πριν από την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε την Τρίτη πως οι κατηγορίες ότι ρωσικές δυνάμεις εκτέλεσαν αμάχους στην Μπούτσα αποτελούν ψεύδη της ουκρανικής και της δυτικής προπαγάνδας με στόχο τη δυσφήμηση της Ρωσίας.

«Είναι ψέματα που ωρίμασαν στην κυνική φαντασία της ουκρανικής προπαγάνδας», δήλωσε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ρωσίας από το 2008 ως το 2012 και είναι τώρα αναπληρωτής γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

High-resolution Maxar #satelliteimagery collected over #Bucha, #Ukraine verifies and corroborates recent social media videos and photos that reveal bodies lying in the streets and left out in the open for weeks. https://t.co/hRdVmd2gUJ