Ρεπουμπλικάνος βουλευτής ζητά την καθαίρεση Τραμπ

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, Adam Kinzinger, από το Illinois, έγινε το πρώτο μέλος του Κογκρέσου που ζητά την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μια ημέρα αφότου οι υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

Συγκεκριμένα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής ζήτησε από τον αντιπρόεδρο Mike Pence να προσφύγει στην 25η Tροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, προκειμένου να απομακρυνθεί άμεσα από το αξίωμά του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν το πράξει, τότε το Κογκρέσο πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία παραπομπής του Τραμπ με σκοπό την καθαίρεσή του.

Πρόκειται για τον πρώτο Ρεπουμπλικάνο βουλευτή που ζητά την 25η Tροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, ωστόσο σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές δεν θα είναι ο τελευταίος.

«Δυστυχώς, χθες, έγινε προφανές όχι μόνο ότι ο πρόεδρος παραιτήθηκε από το καθήκον του να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό και τους ανθρώπους του Λευκού Οίκου, αλλά αντίθετα πυροδότησε μια κατάσταση που έδωσε ώθηση στην εξέγερση που όλοι είδαμε. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο πρόεδρος έχει χάσει την επαφή, όχι μόνο με τα καθήκοντα ή τον όρκο του, αλλά και με την ίδια την πραγματικότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Kinzinger σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Twitter.

It’s with a heavy heart I am calling for the sake of our Democracy that the 25th Amendment be invoked. My statement: pic.twitter.com/yVyQrYcjuD