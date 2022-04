Δριμύ κατηγορώ του Ουκρανού Υπ. Εξ. Κουλέμπα για τις θηριωδίες στην Μπούσα

Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Ντμίτρο Κούλεμπα κατηγόρησε ευθέως σήμερα 3 Απριλίου τη Ρωσία για μία σκόπιμη σφαγή στην πόλη Μπούσα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο και κάλεσε την ομάδα των κρατών G7 να προχωρήσει στην επιβολή νέων καταστροφικών κυρώσεων κατά της Μόσχας. Μάλιστα τα μηνύματα του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι συνεχόμενα, κι αναφέρονται στις θηριωδίες που έλαβαν χώρα στην πόλη Μπούσα.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:



-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

«Η σφαγή της Μπούσα ήταν εσκεμμένη. Οι Ρώσοι στοχεύουν να εξοντώσουν όσο περισσότερους Ουκρανούς μπορούν. Πρέπει να τους σταματήσουμε και να τους διώξουμε. Απαιτώ νέες καταστροφικές κυρώσεις της G7».

FM @DmytroKuleba: “We are still gathering and looking for bodies, but the number has already gone into the hundreds. Dead bodies lie on the streets. They killed civilians while staying there and when they were leaving these villages and towns”.



🔗https://t.co/LJ4v3TgFbd pic.twitter.com/VX3pr1keFa — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 3, 2022

«Ακόμα μαζεύουμε και ψάχνουμε για πτώματα, αλλά ο αριθμός έχει ήδη φτάσει σε εκατοντάδες. Τα πτώματα βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν πολίτες όσο έμεναν εκεί και όταν έφευγαν από αυτά τα χωριά και τις πόλεις».

Bucha massacre proves that Russian hatred towards Ukrainians is beyond anything Europe has seen since WWII. The only way to stop this: help Ukraine kick Russians out as soon as possible. Partners know our needs. Tanks, combat aircraft, heavy air defense systems. Provide them NOW. pic.twitter.com/LX5S3KVrwD — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

«Η σφαγή της Μπούσα αποδεικνύει ότι το ρωσικό μίσος προς τους Ουκρανούς είναι πέρα ​​από οτιδήποτε έχει δει η Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο μόνος τρόπος να σταματήσει αυτό είναι να βοηθηθεί η Ουκρανία να διώξει τους Ρώσους το συντομότερο δυνατό».