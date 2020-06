Δρόμος μπροστά από τον Λευκό Οίκο μετονομάζεται σε "Black Lives Matter"

Η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, μετονόμασε μια οδό κοντά στον Λευκό Οίκο σε "Black Lives Matter Plaza" την Παρασκευή και έδωσε εντολή να ζωγραφιστεί μια τεράστια τοιχογραφία προς τιμήν των διαδηλωτών που εμφανίστηκαν στην πρωτεύουσα του έθνους για να απαιτήσουν τον τερματισμό της αστυνομικής βίας.

Η τοιχογραφία απεικονίζει το "BLACK LIVES MATTER" με κίτρινα γράμματα σε ένα τμήμα της 16ης οδού που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την Πλατεία Λαφαγιέτ, όπου έλαβαν χώρα πολλές διαμαρτυρίες για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Η δήμαρχος ανάρτησε επίσης στο Twitter ένα βίντεο της γιγαντιαίας τοιχογραφίας του δρόμου "Black Lives Matter".

Μια πινακίδα που γράφει “Black Lives Matter Plaza” τοποθετήθηκε την Παρασκευή το πρωί έξω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Εκεί οι ομοσπονδιακές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά και σπρέι πιπεριού τη Δευτέρα για να διαλύσουν ειρηνικούς διαδηλωτές και να ανοίξουν τον δρόμο για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τραβήξει μια φωτογραφία έξω από το εμβληματικό κτήριο, το οποίο υπέστη ζημιά από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Η κ. Μπάουζερ είπε: «Ως Ουάσινγκτον, θέλουμε όλοι να είμαστε εδώ μαζί ειρηνικά για να δείξουμε ότι στην Αμερική, μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί ειρηνικά, μπορεί κανείς να εκφράσει τα παράπονά του στην κυβέρνησή και να ζητήσει την αλλαγή».

Ωστόσο, η κίνηση της δημάρχου επικρίθηκε από το τοπικό τμήμα του Παγκόσμιου Δικτύου Black Lives Matter, το οποίο τη χαρακτήρισε ως «μια αποδοτική απόσπαση της προσοχής από τις πραγματικές πολιτικές αλλαγές» και έναν τρόπο «να καθησυχάσει τους λευκούς φιλελεύθερους αγνοώντας τα αιτήματά μας».

This is a performative distraction from real policy changes. Bowser has consistently been on the wrong side of BLMDC history. This is to appease white liberals while ignoring our demands. Black Lives Matter means defund the police. @emilymbadger say it with us https://t.co/w0ekwSG1ip