Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Βρυξελλών ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του σεισμού στην Τουρκία και τη Συρία.

Το πρώτο θέμα συζήτησης της Συνόδου είναι η ευρωπαϊκή απάντηση για τη στήριξη των σεισμόπληκτων και την ανοικοδόμηση των περιοχών που έχουν πληγεί, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

The Council of Europe‘s Committee of Ministers this morning held a moment of silence to commemorate the victims of the devastating #earthquakes in#Türkiye

