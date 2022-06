ΕΕ - Μάνφρεντ Βέμπερ: Ο Πούτιν χρησιμοποιεί την πείνα ως πολιτικό όπλο

O Βλαντίμιρ Πούτιν «χρησιμοποιεί την πείνα ως πολιτικό όπλο», ανέφερε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ τονίζοντας, ότι «είναι ένα άλλο είδος εγκλήματος πολέμου πρέπει να πω, αυτό που συμβαίνει εκεί».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ επισήμανε, ότι «η σημαντικότερη ανησυχία αυτή τη στιγμή είναι οι ελλείψεις τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Πούτιν καταστρέφει σκόπιμα χώρους αποθήκευσης σιτηρών στην Ουκρανία. Προκαλεί υψηλότερες τιμές και ελλείψεις τροφίμων παγκοσμίως και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική απειλούνται με πείνα».

