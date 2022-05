ΕΕ: Αγωγή από Ολλανδούς δημοσιογράφους για την απαγόρευση πρόσβασης σε ρωσικά MME

Αγωγή ενάντια στην απαγόρευση, που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατέθεσε η κύρια ένωση δημοσιογράφων της Ολλανδίας, κάνοντας λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην ελευθερία της ενημέρωσης.

Η ΕΕ επέβαλε σαρωτικούς περιορισμούς στη μετάδοση του Russia Today και του Sputnik στην Ευρώπη στις 2 Μαρτίου στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Μόσχας, με το επιχείρημα ότι αυτά τα ρωσικά ΜΜΕ έκαναν προπαγάνδα για αιτιολόγηση και στήριξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η αγωγή των Ολλανδών δημοσιογράφων, που κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιδοκιμάζει το περιεχόμενο, που παράγουν οι ρωσικοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί, ούτε αναφέρει, ότι οι ευρωπαϊκοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να τους μεταδίδουν.

Αντίθετα, υπογραμμίζει, ότι η απαγόρευση είναι υπερβολικά ευρεία και ότι το να επιτρέπεται σε πολιτικούς να θεσπίζουν πολιτικές λογοκρισίας από τη μια μέρα στην άλλη είναι επί της αρχής λάθος.

«Αν μιλάτε για κυρώσεις, τότε η ιδέα είναι να τιμωρηθεί η Ρωσία», είπε ο Τόμας Μπρούνινγκ από το Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

«Αλλά στην πραγματικότητα τιμωρείτε τους Ευρωπαίους πολίτες, με το να μην τους αντιμετωπίζετε σαν ενήλικες και να μην τους δίνετε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες».

Πρόσθεσε, ότι αφήνοντας την απαγόρευση να παραμείνει χωρίς αμφισβήτηση αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο για την απαγόρευση άλλων ειδησεογραφικών μέσων με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο.

«Όλοι πιστεύουμε, ότι η παραπληροφόρηση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα της εποχής μας. Η λογοκρισία είναι μια εύκολη απάντηση, αλλά δεν είναι η σωστή απάντηση».

Η απαγόρευση, η οποία αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφορά «όλα τα μέσα μετάδοσης και διανομής» των ρωσικών ειδησεογραφικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών, δορυφορικών, τηλεοπτικών, διαδικτυακών πλατφορμών, ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Η αγωγή της NVJ υποστηρίζεται επίσης, από αρκετούς Ολλανδούς παρόχους διαδικτύου και από την ομάδα διαδικτυακών ελευθεριών Bits of Freedom, γνωστή για τις εκστρατείες υπέρ της δικτυακής ουδετερότητας.

Η απόφαση της ΕΕ επικαλέστηκε ανησυχίες, ότι το RT και το Sputnik θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την Ευρώπη, αλλά ήταν «εξαιρετικά ασαφής», δήλωσε ο ειδικός της οργάνωσης Bits of Freedom, Ρέζο Ζένγκερ, σε μια ανάρτηση στο blog σχετικά με την αγωγή.

«Δεν είναι σαφές, τι ακριβώς πρέπει να αποκλειστεί, ποιος πρέπει να επιβάλλει τον αποκλεισμό ή πόσο καιρό θα πρέπει να διαρκέσει ο αποκλεισμός».

«Αν μια απόφαση όπως αυτή είναι πραγματικά απαραίτητη, τότε το κίνητρο θα πρέπει να εξηγηθεί πολύ καλύτερα και να ελεγχθεί από έναν ανεξάρτητο δικαστή», συμπλήρωσε.

