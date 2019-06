ΕΕ: «Παγώνουν» οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

Την αναβολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία «όχι αργότερα από τον Οκτώβριο του 2019» ανακοίνωσε σήμερα το Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε.

Στην επίσημη ανακοίνωση αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «υπό το πρίσμα του περιορισμένου διαθέσιμου χρόνου (της συνεδρίασης) και τη σοβαρότητα του θέματος».

Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Πολιτική Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε ότι το Συμβούλιο της ΕΕ δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία καθώς «κάποιες χώρες - μέλη δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν την πρόταση της ΕΕ για άμεση έναρξη των διαπραγματεύσεων».

.@JHahnEU: “Regret that #EU Member States did not confirm already today the @EU_Commission’s recommendation to open #accession negotiations with #NorthMacedonia and #Albania.”1/2 pic.twitter.com/NdmmO9Sd5g