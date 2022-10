Αιθιοπία: Κατάληψη της πόλης-κλειδί Σίρε - Για κίνδυνο κλιμάκωσης μιλά ο ΟΗΕ

Ο στρατός της Αιθιοπίας με τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων της Ερυθραίας κατέλαβε τη Δευτέρα την πόλη κλειδί Σίρε, στην επαρχία Τιγκράι, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση των ανταρτών στην επαρχία αυτή της βόρειας Αιθιοπίας.

«Οι δυνάμεις εισβολής έθεσαν προς το παρόν υπό τον έλεγχό τους κάποιες περιοχές, ανάμεσά τους και τη Σίρε», επεσήμανε η διοίκηση του Λαϊκού Μετώπου Απελευθέρωσης του Τιγκράι (TPLF), καλώντας «όλους τους ικανούς κατοίκους του Τιγκράι να υπερασπιστούν σθεναρά» την επαρχία.

Στη Σίρε --μια πόλη 100.000 κατοίκων πριν την έναρξη των συγκρούσεων τον Νοέμβριο του 2020-- υπάρχει πανεπιστήμιο και αεροδρόμιο, ενώ εκεί ζουν χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένοι της επαρχίας Τιγκράι.

Η πόλη αυτή βρίσκεται σε στρατηγικό σταυροδρόμι και η κατάληψή της θα μπορούσε να επιτρέψει στον στρατό της Αιθιοπίας να κερδίσει ευρύτερη πρόσβαση σε άλλες περιοχές στην Τιγκράι, όπως οι πόλεις Άξουμ και Άνοτα, ή ακόμη και στην πρωτεύουσα Μεκέλε.

Η αιθιοπική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πρόσφατα ότι επιθυμεί να θέσει υπό τον έλεγχό της τα αεροδρόμια του Τιγκράι προκειμένου να οργανώσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στην επαρχία, αν και κάτι τέτοιο θα της προσφέρει και στρατιωτικό πλεονέκτημα στη μάχη της κατά του TPLF.

Χθες Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε προειδοποιήσει ότι «η κατάσταση στην Αιθιοπία γίνεται ανεξέλεγκτη» και «η βία και η καταστροφή φτάνουν σε ανησυχητικά επίπεδα». Παράλληλα είχε υπογραμμίσει «το φρικτό τίμημα που πληρώνουν οι άμαχοι» και «τον εφιάλτη» που ζει ο πληθυσμός.

Ο Γκουτέρες ζήτησε «την άμεση απόσυρση και την αποδέσμευση από την Αιθιοπία των δυνάμεων ασφαλείας της Ερυθραίας» και ζήτησε «από όλες τις πλευρές» να επιτρέψουν τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ΟΗΕ έχει αναστείλει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Τιγκράι από τα τέλη Αυγούστου, όταν αναζωπυρώθηκαν οι μάχες, έπειτα από πέντε μήνες εκεχειρίας που δημιούργησε ελπίδες για διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές, το Τιγκράι βρίσκεται αυτή την περίοδο αντιμέτωπο με μια επίθεση από τον βορρά από τον στρατό της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας και από τον νότο από τις δυνάμεις της Αιθιοπίας με τη στήριξη τοπικών δυνάμεων των επαρχιών Αμχάρα και Αφάρ.

«Οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως», υπογράμμισε ο Γκουτέρες, απηχώντας αντίστοιχη έκκληση για «άμεση» εκεχειρία που έκανε την Κυριακή η Αφρικανική Ένωση.

Τις τελευταίες ημέρες ο ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η ΕΕ και οι ΗΠΑ – μεταξύ άλλων—έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την κλιμάκωση της έντασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Τιγκράι και κυρίως στη Σίρε, η οποία βομβαρδίζεται επί πολλές ημέρες.

Δύο άμαχοι και ένας εργαζόμενος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς την Παρασκευή.

Στο μεταξύ ο νέος Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ προειδοποίησε ότι υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος κλιμάκωσης» στη σύγκρουση στην Αιθιοπία.

«Ανησυχώ βαθιά για τον σημαντικό κίνδυνο κλιμάκωσης, με δεδομένη τη μαζική και συνεχιζόμενη κινητοποίηση στρατιωτών και μαχητών από τις αντιμαχόμενες πλευρές», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Ο Τουρκ απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις εχθροπραξίες και να εργαστούν προς μια ειρηνική και βιώσιμη λύση.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι πιο πρόσφατες αεροπορικές επιδρομές στο Τιγκράι κινδυνεύουν να επιδεινώσουν περαιτέρω τις επιπτώσεις του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

«Από τις 31 Αυγούστου έχουμε λάβει πολλές πληροφορίες που κάνουν λόγο για θύματα μεταξύ των αμάχων και για την καταστροφή περιουσιών πολιτών εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών και των πυρών του πυροβολικού στο Τιγκράι. Τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την επιβεβαίωση των πληροφοριών, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο απολογισμός για τους αμάχους είναι συγκλονιστικός», δήλωσε ο Τουρκ.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο», υπογράμμισε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας στις αντιμαχόμενες πλευρές ότι πρέπει να σέβονται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

«Βάσει του διεθνούς δικαίου, οι επιθέσεις που εξαπολύονται αδιακρίτως ή αυτές που έχουν στόχο σκοπίμως αμάχους ή την περιουσία τους αποτελούν εγκλήματα πολέμου», κατέληξε ο Ύπατος Αρμοστής.

«Η κατάσταση στην Αιθιοπία είναι εκτός ελέγχου. Ο κοινωνικός ιστός διαλύεται και οι πολίτες πληρώνουν φρικτό τίμημα. Οι εχθροπραξίες στο Tigray πρέπει να τελειώσουν τώρα – συμπεριλαμβανομένης της άμεσης αποχώρησης και απεμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων της Ερυθραίας από την Αιθιοπία.», υπογραμμίζει από πλευράς του ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στο twitter.

