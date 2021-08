"Εάν δεν μπορείτε να πάρετε εμάς, πάρτε τα παιδιά μας"

Αφγανιστάν. Απελπισία. Φόβος. Τρόμος. Αυτά είναι τα συναισθήματα που νιώθουν οι πολίτες μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν. Μία εβδομάδα πέρασε από την ημέρα που το κίνημά τους πανηγύρισε την άφιξή τους στην Καμπούλ, όσες μέρες δηλαδή βρίσκονται και οι χιλιάδες αφγανοί πολίτες συγκεντρωμένοι στο αεροδρόμιο, με την ελπίδα να καταφέρουν να διαφύγουν από τη χώρα.

'Ηδη ο συνιδρυτής των Ταλιμπάν μουλάς Αμπντούλ Γάνι Μπαράνταρ, βρίσκεται στο Αφανιστάν για συνομιλίες με άλλα μέλη του ισλαμιστικού κινήματος και πολιτικούς για την δημιουργία μιας νέας αφγανικής κυβέρνησης. Κι ενώ οι Ταλιμπάν επιχειρούν να δείξουν ένα νέο πιο μετριοπαθές πρόσωπο, οι Αφγανοί πολίτες που φοβούνται ότι τα χειρότερα είναι μπροστά τους, τρέχουν προς το αεροδρόμιο, τον μοναδικό δρόμο διαφυγής τους.

Με την επικράτηση των Ταλιμπάν, η πρωτεύουσα έπεσε, το ισλαμιστικό κίνημα νίκησε, ο αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι δραπέτευσε. Ο λαός που έμεινε πίσω, είναι απροστάτευτος και χωρίς να έχει καμία πιθανότητα διαφυγής. Στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ακόμα, επικρατεί ένα χάος.

Στρατιώτες με συρματοπλέγματα έχουν περιφράξει τον χώρο γύρω από αυτό για να αποτρέψουν την είσοδο στις χιλιάδες οικογένειες που παρακαλούν να τους επιβιβάσουν σε ένα από τα επόμενα στρατιωτικά αεροπλάνα.

Γονείς που θέλουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, τα πετούν πάνω από τα σύρματα παρακαλώντας τους αμερικανούς, καναδούς, βρετανούς και γερμανούς στρατιώτες να τα πάρουν μαζί τους. Γνωρίζουν πως μόνο έτσι θα γλιτώσουν από το νέο καθεστώς.

Terrified parents pass babies through razor wire at Kabul airport to escape Taliban pic.twitter.com/eCBfJuQJNZ