Ε.Ε.: Ανέλαβαν καθήκοντα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Σαρλ Μισέλ

Οι νέοι ηγέτες των ευρωπαϊκών θεσμών βρέθηκαν την Κυριακή στις Βρυξέλλες για την ανάληψη των καθηκόντων της Γερμανίδας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Επιτροπή και του Βέλγου Σαρλ Μισέλ στο Συμβούλιο, υποσχόμενοι να ανταποκριθούν στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

«Είναι δική μας ευθύνη να κληροδοτήσουμε μια πιο ισχυρή Ένωση από εκείνην που κληρονομήσαμε», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, της νέας πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και του Σαρλ Μισέλ.

Η νέα Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της κατά της κλιματικής αλλαγής στη διάρκεια μιας έκτακτης συνόδου του Κοινοβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου, παραμονή ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανακοίνωσε ο Νταβίντ Σασόλι. Η διάδοχος του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αναφέρθηκε σε μια «νέα πράσινη συμφωνία» ως μία από τις προτεραιότητες της πενταετούς θητείας της.

Προτού αναλάβει τα καθήκοντά της, τάχθηκε υπέρ της ουδετερότητας άνθρακα μέχρι το 2050 στην ΕΕ και μιας περαιτέρω ενίσχυσης του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο 50% αν όχι στο 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, έναντι -40% σήμερα.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν για μια οικογενειακή φωτογραφία και μια σύντομη τελετή στον Οίκο της ευρωπαϊκής ιστορίας για τα δέκα χρόνια από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που μετέβαλε τη θεσμική αρχιτεκτονική της Ένωσης, ιδιαίτερα με τη δημιουργία ενός προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Είναι ένα καλό μέρος για να επανεκκινήσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο... Το γεγονός ότι οι τέσσερις θεσμοί βρίσκονται μαζί εδώ σήμερα συμβολίζει μια νέα εποχή», υπογράμμισε ο Νταβίντ Σασόλι.

«Είναι τώρα η ώρα να περάσουμε στη δράση» για να «μετατρέψουμε τις υποσχέσεις σε αποτελέσματα», στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής ή την αύξηση του κόστους διαβίωσης, πρόσθεσε.

Η ανάληψη της ηγεσίας της Κομισιόν από την ντερ Λάιεν, πρώτη γυναίκα επικεφαλής του θεσμού αυτού, καθυστέρησε ένα μήνα λόγω της απόρριψης από το Κοινοβούλιο τριών υποψήφιων Επιτρόπων.

Η νέα πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έκανε λόγο από την πλευρά της για δέκα χρόνια «επιδιορθώσεων, αλλαγών εις βάθος» που πέρασε η ευρωπαϊκή ήπειρος αναφερόμενη ιδιαίτερα στην κρίση χρέους και στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

