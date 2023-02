Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο

Στο Κίεβο βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (20 Φεβρουαρίου) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πραγματοποιεί μια μη προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ουκρανία, εν όψει της πρώτης επετείου της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Όπως έγινε γνωστό γύρω στις 12:45 ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε αιφνιδιαστικά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Ο Τζο Μπάιντεν αναμενόταν να επισκεφθεί την Πολωνία, αλλά ξάφνιασε τους πάντες φτάνοντας στο Κίεβο.

Κατά την επίσκεψή του, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, το οποίο θα ανακοινωθεί επίσημα την Τρίτη. Στο νέο πακέτο θα περιλαμβάνονται πυρομαχικά για τα αμερικανικά οπλικά συστήματα HIMARS.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν αποτελεί «εξαιρετικά σημαντική κίνηση υποστήριξης για όλους τους Ουκρανούς». Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Τζο Μπάιντεν την προμήθεια όπλων μακρού βεληνεκούς.

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου, χωρίς να υπάρξει ρωσική πυραυλική επίθεση.

Εδώ και αρκετές ώρες αεροσκάφη ειδικά εξοπλισμένα για τη συλλογή πληροφοριών πραγματοποιούν πτήσεις κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων, όπως αναφέρει η γαλλική «Le Monde».

A man very similar to Joe #Biden was spotted near the St. Michael's Cathedral in #Kyiv. pic.twitter.com/wqFUkZoK0S — NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε τον Μπάιντεν στην Ουκρανία και με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα:

Παράλληλα, στο Κίεβο αναμένεται να μεταβεί και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Νωρίτερα, είχε διαρρεύσει ότι η Μελόνι θα μετέβαινε απευθείας στην Ουκρανία για συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για λόγους ασφαλείας το επίσημο πρόγραμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού δεν έχει ανακοινωθεί από την προεδρία της κυβέρνησης της Ρώμης.