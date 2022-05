Αίγυπτος: 85 αρχαίους τάφους έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη

Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 85 τάφους στην επαρχία Σοχάγκ, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. Πρόκειται για τάφους που χρονολογούνται από την περίοδο του Αρχαίου Βασιλείου της Αιγύπτου πριν από περίπου 4.500 χρόνια, μέχρι τη Δυναστεία των Πτολεμαίων που κυβέρνησε από το 305 π.Χ. μέχρι το 30 π.Χ.

Η αρχαιολογική αποστολή στην περιοχή Γκαμπάλ Ελ Χαρίντι, που βρίσκεται 350 χιλιόμετρα νοτίως του Καΐρου, ανακάλυψε δίπλα στις μούμιες 30 πιστοποιητικά θανάτου με αναλυτικά στοιχεία για τους νεκρούς (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλικία και ονόματα γονέων), γραμμένα στην αρχαία ελληνική γλώσσα και σε αιγυπτιακά ιερογλυφικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Ορισμένοι από τους τάφους είχαν λαξευτεί σε βουνοπλαγιά και κάποιοι είχαν διαδρόμους που οδηγούσαν στους ταφικούς θαλάμους.

Οι αρχαιολόγοι έφεραν επίσης στο φως έναν πλινθόκτιστο πύργο που χρονολογείται από την εποχή του Πτολεμαίου Γ’, του τρίτου Φαραώ της Δυναστείας των Πτολεμαίων, ο οποίος κυβέρνησε από το 246 π.Χ. έως το 222 π.Χ.

Όπως εξηγεί το αιγυπτιακό υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, ο πύργος χτίστηκε για την επίβλεψη των συνόρων, την είσπραξη φόρων και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στον ποταμό Νείλο.

Από τα ευρήματα ξεχωρίζουν επίσης τα ερείπια ενός ναού, αφιερωμένου στη θεά Ίσιδα, ο οποίος είχε μήκος 33 μέτρων και πλάτος 14 μέτρων.

الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة وبقايا معبد وما يقرب من 85 مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج

The discovery of a checkpoint and the remains of a temple, and nearly 85 tombs from the Ptolemaic period in Sohag pic.twitter.com/lXTnt4568a