Αίγυπτος: Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο

Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή (20/11) όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Χουργκάντα, στο ανατολικό τμήμα της Αιγύπτου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για το δεύτερο φονικό δυστύχημα σε λιγότερο από δέκα ημέρες στην Αίγυπτο. Στις 12 Νοεμβρίου, 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το μικρό λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν ανατράπηκε σε ένα κανάλι του δέλτα του Νείλου, στον βορρά.

12 deaths and more than 25 injured in a terrible traffic accident between a truck and a passenger bus in Egypt 🇪🇬

انا لله وانا اليه راجعون https://t.co/iqiDCnBZAO