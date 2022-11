Αίγυπτος: Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από την πτώση ενός λεωφορείου σε κανάλι

Στους 21 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από το λεωφορείο που έπεσε σε κανάλι στην περιοχή Δέλτα του ποταμού Νείλου της Αιγύπτου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο Δρ Sherif Makeen, στέλεχος του υπουργείου Υγείας, είπε ότι μεταξύ των νεκρών είναι τρία παιδιά.

Pictures: A tragic accident kills 16 people and injures others, after a passenger bus overturned inside a "canal" in Dakahlia Governorate, #Egypt pic.twitter.com/jXm9ytMCVU