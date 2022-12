Αίγυπτος: Τουλάχιστον 27 τραυματίες από κατάρρευση κερκίδας σε γήπεδο μπάσκετ

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε τμήμα κερκίδας στη διάρκεια αγώνα μπάσκετ χθες Σάββατο σε γήπεδο του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Τμήμα μιας κερκίδας στο γήπεδο «Χασάν Μοσταφά», που βρίσκεται στη συνοικία της 6ης Οκτωβρίου στην περιοχή της Γκίζας, υποχώρησε και τραυμάτισε 27 θεατές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού υπουργείου Υγείας Χοσάμ Άμπντελ Γκάφαρ.

Seventy-two fans were injured in a collapse of a sports stadium in the 6th of October city, Cairo, during a basketball game between Al ahly and Al Ittihad Alexandria.