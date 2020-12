Εγκρίθηκε από την Κομισιόν το εμβόλιο της Pfizer

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech, μετά τη θετική γνωμάτευση που έδωσε νωρίτερα σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας (ΕΜΑ), ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα για όλες τις χώρες της ΕΕ, υπό τους ίδιους όρους, και ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει στις 27-29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την επικεφαλής της Κομισιόν.

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «σημαντικό κεφάλαιο» στην επιτυχία της Ευρώπης αναφορικά με την πανδημία.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.



More will come.



It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv