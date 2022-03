Εγκρίθηκε το τέταρτο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία

Η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσε μέσω του twitter ότι εγκρίθηκε από τους πρέσβεις των χωρών της ΕΕ (COREPER II) το 4ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σε συνεννόηση με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, το 4ο πακέτο κυρώσεων στοχεύει άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, καθώς και αρκετούς τομείς της ρωσικής οικονομίας. Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ άμεσα, μόλις δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το COREPER II ενέκρινε επίσης μια δήλωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με την αναστολή του ευνοϊκού καθεστώτος της Ρωσίας ως μέλους του και την αναστολή της εξέτασης της αίτησης της Λευκορωσίας στον ΠΟΕ.

Όπως έχει γίνει γνωστό από πηγές που επικαλείται το Reuters, μεταξύ των Ρώσων ολιγαρχών που προστίθενται στη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων, φιγουράρει το όνομα του δισεκατομμυριούχου Ρόμαν Αμπράμοβιτς, του ιδιοκτήτη της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Μαρτίου, μετά τη Σύνοδο Κορυφής των Βερσαλλιών, η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ένα «τέταρτο πακέτο μέτρων για την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας και την εξάντληση των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αυτού του βάρβαρου πολέμου». Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε ανακοινώσει την απαγόρευση εξαγωγής ειδών πολυτελείας στη Ρωσία, καθώς και την απαγόρευση εξαγωγών χάλυβα.

Αναλυτικά οι κυρώσεις, όπως τις παρουσίασε η κ. Φον Ντερ Λάιεν:

- Αρνούμαστε στη Ρωσία το καθεστώς του πιο «ευνοημένου έθνους» στις αγορές μας, ανακαλώντας σημαντικά οφέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. «Θα εργαστούμε επίσης για να αναστείλουμε τα δικαιώματα μέλους σε πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έτσι ώστε να μην υπάρχουν άλλα δάνεια ή οφέλη από αυτά τα ιδρύματα».

- Συνεχίζουμε να ασκούμε πιέσεις στις ρωσικές ελίτ κοντά στον Πούτιν. Θα βεβαιωθούμε ότι το ρωσικό κράτος και οι ελίτ του δεν θα παρακάμψουν τις κυρώσεις.

- Απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων πολυτελείας από τη Ρωσία προς τις χώρες μας (χαβιάρι, βότκα κλπ) και εξαγωγής ευρωπαϊκών προϊόντων πολυτελείας προς τη Ρωσία.

- Απαγόρευση εισαγωγής βασικών αγαθών στον τομέα σιδήρου και χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

- Θα προτείνουμε απαγόρευση νέων ευρωπαϊκών επενδύσεων σε ολόκληρο τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

«Αυτή η κρίση είναι άνευ προηγουμένου. Και έτσι είναι η ενότητα και η ταχύτητα αντίδρασης που έχουν δείξει οι δημοκρατίες μας μέχρι τώρα. Η Ουκρανία θα επικρατήσει» διαμήνυσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

The three sweeping waves of sanctions and the extension of their scope this week have hit Russia's economy very hard.



The 4th package will be an additional blow to Putin’s regime.



The invasion of Ukraine has to stop. pic.twitter.com/GFUisNpLWk