"Έκαναν λάθη οι Ιταλοί"

Η επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου Cornell, η οποία ασχολείται με την αποκρυπτογράφηση της συμπεριφοράς του κορωνοϊού, κατέληξε στην πρώτη ανάλυση των δεδομένων της επιδημίας στη νότια Λομβαρδία, που είναι και η πρώτη μαζική προσβολή από τον ιό επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Είναι φανερό πως οι ημερομηνίες που αναφέρονται επίσημα ως προς την έναρξη της επιδημίας στη νότια Λομβαρδία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επιδημία ξεκίνησε τον κύκλο της πολύ νωρίτερα και άρα το εύρος των επιμολυσμένων ατόμων εξαρχής ήταν πολύ μεγαλύτερο και το ιικό φορτίο στην κοινωνία πολύ περισσότερο διογκωμένο σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς. Κάπου εκεί ξέφυγε ο έλεγχος.

Η πρώτη αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ μεγάλο δείγμα κρουσμάτων στη νότια Λομβαρδία, που ξεπερνά τις 5.000 περιπτώσεις και άρα αποτελεί το μεγαλύτερο δείγμα ανάλυσης που έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα σε εξειδικευμένο πανεπιστημιακό επίπεδο από μία κατά τεκμήριο άρτια επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Cornell.

Επισημαίνει, λοιπόν, η επιστημονική ομάδα του Cornell:

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Λομβαρδία καταγράφηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Έναν μήνα μετά και ενώ η μία χώρα μετά την άλλη μπαίνει σε καραντίνα, τα κρούσματα και οι νεκροί είναι χιλιάδες στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η έκθεση της ερευνητικής ομάδας, μία εβδομάδα μετά το πρώτο κρούσμα, δηλαδή στις 27 Φεβρουαρίου, η περιοχή της Λομβαρδίας παρουσίασε μία ταχύτατη αύξηση των κρουσμάτων.



Η έρευνα στηρίχθηκε στις πρώτες 5.830 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις από τη Λομβαρδία. Τα επιδημιολογικά δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω τυποποιημένων συνεντεύξεων επιβεβαιωμένων περιπτώσεων και των στενών επαφών τους.

Τα στοιχεία ήταν το δημογραφικό υπόβαθρο, οι ημερομηνίες εμφάνισης των συμπτωμάτων, τα κλινικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς, τα αποτελέσματα του δείγματος από την αναπνευστική οδό, η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο και ο εντοπισμός των επαφών τους.



Από τα παραπάνω στοιχεία προέκυψε ένα μοντέλο εκτίμησης του αριθμού αναπαραγωγής, καθώς και του σειριακού διαστήματος που μεσολαβεί.



Όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη της ομάδας του Πανεπιστημίου Cornell, ο κύκλος της επιδημίας είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, πριν διαπιστωθούν τα πρώτα κρούσματα και οπωσδήποτε πολύ νωρίτερα από την επιβεβαίωση του πρώτου ασθενούς στη Λομβαρδία, στις 20 Φεβρουαρίου. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ο νέος κορωνοϊός είχε ήδη εξαπλωθεί στο σύνολο των επαρχιών της νότιας Λομβαρδίας.



Τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την πρώιμη μεν, αλλά στο μέτρο του δυνατού εμπεριστατωμένη έρευνα είναι τα εξής :

1) Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 69 έτη.

2) Το 47% των επιβεβαιωμένων με τεστ κρουσμάτων νοσηλεύτηκε.

3) Από αυτό το 47% των ασθενών που νοσηλεύτηκε, το 18% χρειάστηκε νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

4) Το μέσο διάστημα εκτιμήθηκε στις 6,6 ημέρες.

5) Ο βασικός αριθμός αναπαραγωγής του ιού ήταν στο 3,1.

6) Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά διαφορετικά ιικά φορτία σε ρινικά επιχρίσματα μεταξύ συμπτωματικών και ασυμπτωματικών κρουσμάτων.

7) Το δυναμικό μετάδοσης του COVID-19 είναι πολύ υψηλό.

8) Ο αριθμός των κρίσιμων περιπτώσεων μπορεί να καταστεί σε μεγάλο βαθμό μη βιώσιμος για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε πολύ βραχύ χρονικό ορίζοντα.

9) Παρατηρήθηκε μια ελαφρά μείωση του αριθμού αναπαραγωγής, ενδεχομένως συνδεόμενη με την αυξημένη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την έγκαιρη επίδραση των παρεμβάσεων.

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική ανάλυση του Πανεπιστημίου Cornell στα αγγλικά.

Στην εισαγωγή παρουσιάζονται τα ονόματα των εξειδικευμένων επιστημόνων που υπογράφουν αυτή την πρώτη προσέγγιση των επιδημιολογικών δεδομένων της υγειονομικής κρίσης στη Λομβαρδία.

The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy

Cereda D, Tirani M, Rovida F, Demicheli V, Ajelli M, Poletti P, Trentini F, Guzzetta G, Marziano V, Barone A, Magoni M, Deandrea S, Diurno G, Lombardo M, Faccini M, Pan A, Bruno R, Pariani E, Grasselli G, Piatti A, Gramegna M, Baldanti F, Melegaro A, Merler S

(Submitted on 20 Mar 2020)

In the night of February 20, 2020, the first case of novel coronavirus disease (COVID-19) was confirmed in the Lombardy Region, Italy. In the week that followed, Lombardy experienced a very rapid increase in the number of cases. We analyzed the first 5,830 laboratory-confirmed cases to provide the first epidemiological characterization of a COVID-19 outbreak in a Western Country.

Epidemiological data were collected through standardized interviews of confirmed cases and their close contacts. We collected demographic backgrounds, dates of symptom onset, clinical features, respiratory tract specimen results, hospitalization, contact tracing. We provide estimates of the reproduction number and serial interval. The epidemic in Italy started much earlier than February 20, 2020. At the time of detection of the first COVID-19 case, the epidemic had already spread in most municipalities of Southern-Lombardy. The median age for of cases is 69 years (range, 1 month to 101 years). 47% of positive subjects were hospitalized. Among these, 18% required intensive care. The mean serial interval is estimated to be 6.6 days (95% CI, 0.7 to 19).

We estimate the basic reproduction number at 3.1 (95% CI, 2.9 to 3.2). We estimated a decreasing trend in the net reproduction number starting around February 20, 2020. We did not observe significantly different viral loads in nasal swabs between symptomatic and asymptomatic. The transmission potential of COVID-19 is very high and the number of critical cases may become largely unsustainable for the healthcare system in a very short-time horizon. We observed a slight decrease of the reproduction number, possibly connected with an increased population awareness and early effect of interventions. Aggressive containment strategies are required to control COVID-19 spread and catastrophic outcomes for the healthcare system.