Εκδήλωση με θέμα την προσφυγική κρίση στο Ευρωκοινοβούλιο

Εκδήλωση με θέμα τη προσφυγική κρίση μέσα από μια καλλιτεχνική ματιά, διοργάνωσε την Τετάρτη η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα Κούνεβα, μία μέρα πριν την κρίσιμη σύνοδο κορυφής όπου θα συζητηθεί η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε..



Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στόχο είχε να αναδείξει την προσφυγική τραγωδία μέσα από τα μάτια ενός ζωγράφου και δύο κινηματογραφιστών.



«Ελπίζω να επηρεάσουμε έστω και λίγο τους ηγέτες της Ε.Ε., ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεδριάζει αύριο και μεθαύριο, με πρώτο θέμα τη μετανάστευση. Είναι απαράδεκτο η Ε.Ε. να οπισθοδρομήσει ακόμη και από τη μέχρι τώρα στενόκαρδη πολιτική της απέναντι στους πρόσφυγες», δήλωσε η Κ. Κούνεβα με αφορμή την εκδήλωση.



Ειδικότερα, η εκδήλωση περιελάμβανε τρία σκέλη:



- Τα εγκαίνια της έκθεσης έργων του καλλιτέχνη Κωνσταντίνου Καταγά, με τίτλο: RESΤ(ART): Every human mind can be the sail for much better journeys (Επανεκκίνηση: Κάθε ανθρώπινος νους μπορεί να γίνει το σκάφος για πολύ καλύτερα ταξίδια». Η έκθεση - που θα παραμείνει στον χώρο Yehudi Menuhin Mezzanine του Ευρωοινοβουλίου μέχρι τις 29/6 - περιλαμβάνει 51 έργα, σχέδια και σκίτσα, του Κ. Καταγά, εμπνευσμένα, τόσο από την προσωπική του δοκιμασία, την αναπηρία του η οποία τον ώθησε να αναζητήσει στην τέχνη μια μορφή θεραπείας, όσο και από τη δοκιμασία των προσφύγων που μετέτρεψε τη Μεσόγειο και τα νησιά μας σε θαλάσσιες παγίδες θανάτου.



- Την προβολή δύο ταινιών μικρού μήκους που εμπνέονται από το προσφυγικό και έχουν διακριθεί. Η πρώτη ταινία με τίτλο «Η προσφυγική κρίση μέσα από τα κινητά τηλέφωνα», της Δάφνης Τόλη, συγκεντρώνει συγκλονιστικά τεκμήρια της οδυνηρής διαδρομής των προσφύγων από τις χώρες τους μέχρι την Ευρώπη, όπως τα αποτύπωσαν οι ίδιοι στα «έξυπνα» κινητά τους τηλέφωνα. Στην δεύτερη ταινία, με τίτλο «Ικέτιδες του χθες, ικέτες του σήμερα», σε σκηνοθεσία Κώστα Μπακάλη, η τραγωδία του Αισχύλου «Ικέτιδες» συνδυάζεται με σύγχρονες μαρτυρίες προσφύγων σε μια γλαφυρή, κινηματογραφημένη παράσταση από μαθητές της Πολιτιστικής Ομάδας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, με την καθοδήγηση και επιμέλεια της καθηγήτριάς τους Τζένης Σιούτη.



Στην εκδήλωση έδωσε το παρών και ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας, ο οποίος συνομίλησε με τους δημιουργούς και την ευρωβουλευτή Κ. Κούνεβα, με αφορμή την έκθεση και τις δύο ταινίες.



«Η διαχείριση των προσφυγικών ροών δεν είναι η λύση και μόνο η συναισθηματική αντιμετώπιση δεν είναι η απάντηση. Η λύση βρίσκεται στην αναγνώριση ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι εθνικό, είναι πρωτίστως ευρωπαϊκό», υπογράμμισε ο κ. Κλάπας, τονίζοντας πως «πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με βάση τις αρχές και τις αξίες των ιδρυτικών συνθηκών της Ε.Ε.» και «να αναζητήσουμε την επίλυση των γενεσιουργών αιτιών που προκάλεσαν την όξυνση των πρόσφατων προσφυγικών ροών».



Κλείνοντας, η Κ. Κούνεβα αναφέρθηκε στην αυριανή σύνοδο κορυφής σημειώνοντας ότι, πολλές χώρες πια, ακόμη και η Γερμανία που έχει δεχθεί σχεδόν ενάμιση εκατομμύριο πρόσφυγες, θέλουν να επιβάλουν κλείσιμο των συνόρων στους πρόσφυγες.



«Αυτό που πριν δυο χρόνια ήταν πολιτική του ακροδεξιού Όρμπαν στην Ουγγαρία και όλοι το επέκριναν, σήμερα γίνεται κυρίαρχη πολιτική. Δεν ξέρω τι θα άλλαζε αν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σαν τον Όρμπαν, πριν μαζευτούν για να συζητήσουν, παρακολουθούσαν ταινίες σαν αυτές που είδαμε και έβλεπαν έργα σαν του Κώστα Καταγά» αναρωτήθηκε η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι αυτό που λείπει επί της ουσίας είναι η πολιτική βούληση αλλά και σοφία. «Η σοφία που βγαίνει από την ιστορία της ανθρωπότητας και μας διδάσκει ότι κανένας φράχτης και κανένας στρατός δεν μπορεί να σταματήσει τα ανθρώπινα ποτάμια της προσφυγιάς, αν δεν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες: τον πόλεμο, το εμπόριο όπλων, την οικονομική εκμετάλλευση και καταστροφή των χωρών από όπου ξεκινάνε οι πρόσφυγες», κατέληξε η ίδια.



