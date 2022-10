Εκδηλώσεις για την 80ή επέτειο της μάχης του Ελ Αλαμέιν

Στις εκδηλώσεις της 80ής επετείου της μάχης του Ελ Αλαμέιν παραβρέθηκε στις 22 Οκτωβρίου, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα 25 Οκτωβρίου από το ΓΕΕΘΑ, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ συμμετείχε στην κοινή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Γερμανικό Μνημείο του Ελ Αλαμέιν, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο, Νικόλαου Γαριλίδη, του πρέσβη της Γερμανίας στην Αίγυπτο, Frank Hartmann, του Defense Senior Adviser to the Middle East and North Africa του Ηνωμένου Βασιλείου, αντιπτέραρχου Martin Sampson, του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της Ιταλίας, αντιστράτηγου Carmine Masiello, καθώς και εκπροσώπων των πρεσβειών στην Αίγυπτο.

Στη συνέχεια, ο Δρυμούσης και ο πρέσβης της Ελλάδος μετέβησαν στο Ελληνικό Στρατιωτικό Μνημείο του Ελ Αλαμέιν, όπου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, προσκλητήριο νεκρών, εκφώνηση πανηγυρικού από τον πρέσβη της Ελλάδος και κατάθεση στεφάνων, παρουσία του κυβέρνηση της επαρχίας Marsa Matrouh, στρατηγού Khaled Shoueb, της πρέσβεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, Πόλυς Ιωάννου και του διοικητή της Βόρειας Διοίκησης, ταξίαρχου Islam Mahan, ως εκπροσώπου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου, καθώς και αντιπροσωπειών της ελληνικής ομογένειας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στη σημασία της μάχης του Ελ Αλαμέιν για την εξέλιξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και στους πεσόντες έξι αξιωματικούς και 83 οπλίτες της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας, οι οποίοι μαζί με τους συμμάχους Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, πολέμησαν για τις διαχρονικές ύψιστες αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι το παράδειγμά τους αποτελεί ισχυρή υπόμνηση προς όλους μας για προσήλωση στο καθήκον και διαρκή εγρήγορση, ώστε να αναπτύξουμε την ισχυρή θέληση και υψηλή ετοιμότητα να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις, σε συνεργασία με τους φίλους, εταίρους και συμμάχους μας και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.