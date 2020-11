Εκκενώθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός Ουτρέχτης - Η αστυνομία αναζητά έναν ύποπτο

Συναγερμός σήμανε στην Ουτρέχτη όπου η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού.

Οι αρχές της ολλανδικής πόλης αναζητούν έναν ύποπτο.

«Η αστυνομία αναζητά άτομο στο συρμό» ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία της ολλανδικής πόλης.

Naar aanleiding van een verdachte situatie in een trein op #Utrecht #CS is het treinverkeer gestremd en het station ontruimd. De politie zoekt in de trein naar een persoon.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός έχει γεμίσει με πάνοπλους αστυνομικούς που ερευνούν το χώρο.

BREAKING - Central rail station in #Utrecht evacuated and all trains stopped due to a possible 'terror threat', police look for a suspect.pic.twitter.com/kT7Go4iGUA