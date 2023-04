Εκκενώνονται κοινότητες σε ακτίνα 15 χλμ γύρω από το ηφαίστειο Νεβάδο ντελ Ρουίς στην Κολομβία

Οι αρχές της Κολομβίας καταρτίζουν σχέδιο εκκένωσης των κοινοτήτων που βρίσκονται σε ακτίνα 15 χιλιομέτρων γύρω από το ηφαίστειο Νεβάδο ντελ Ρουίς, το οποίο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να εκραγεί σύντομα.

Την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση αύξησε το επίπεδο συναγερμού σε πορτοκαλί, λόγω της έξαρσης της σεισμικής δραστηριότητας που υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα έκρηξης του ηφαιστείου το προσεχές διάστημα.

«Υποστηρίζουμε την απόφαση τοπικών επιτροπών για την απομάκρυνση ορισμένων κατοίκων», δήλωσε ο Λουίς Φερνάντο Βελάσκο, εκτελών χρέη διευθυντή της UNGRD (της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης του κινδύνου καταστροφής), ύστερα από σύσκεψη που είχε χθες Δευτέρα με περιφερειακούς αξιωματούχους. «Ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να κριθεί σκόπιμη η απομάκρυνση περισσότερων κατοίκων», συμπλήρωσε.

Η επιχείρηση εκκένωσης έχει προληπτικό χαρακτήρα, τόνισε ο Βελάσκο, εξηγώντας πως η επικοινωνία με τις συγκεκριμένες κοινότητες θα είναι δυσχερής σε ενδεχόμενη έκρηξη του ηφαιστείου.

Nevado del Ruiz this morning…. I stitched the images together from @sgcol camera. 🌋👀 #NevadoDelRuiz #volcan #volcano #Colombia #sgcvolcanes pic.twitter.com/tYshWqr8N9

Nevado Del Ruiz volcano, which erupted severely in 1985 and killed around 25,000 people, is under warning from Colombia's Geological Service due to an increase in seismic activity recently pic.twitter.com/UyfrDQOyTM