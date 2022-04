Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στο Νέο Μεξικό - Εκκενώνονται χωριά

Εκκενώθηκαν και άλλα χωριά χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα της πολιτείας του Νέου Μεξικού, όπου μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές οι οποίες έχουν ήδη καταστρέψει εκατοντάδες κτιριακές δομές.

Οι κάτοικοι των κοινοτήτων Μόρα και Κλίβλαντ ειδοποιήθηκαν ότι πρέπει να τις εγκαταλείψουν καθώς οι φλόγες σάρωσαν αγροτικά χωριά κι ένα τουριστικό θέρετρο νοτιότερα, σύμφωνα με αξιωματικούς της πυροσβεστικής και τις τοπικές αρχές.

Η περιοχή είναι αντιμέτωπη με τις πιο καταστροφικές φωτιές στον νοτιοδυτικό τομέα των ΗΠΑ· η κατάσταση που επικρατεί γεννά ανησυχίες πως η περιοχή και η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές.

«Είναι καταστροφική και εκτός ελέγχου», δήλωσε η Τζόι Άνσλι, επικεφαλής της κομητείας Σαν Μιγκέλ, αναφερόμενη στη λεγόμενη πυρκαγιά Calf Canyon, η οποία σαρώνει ορεινές περιοχές βορειοανατολικά της Σάντα Φε.

