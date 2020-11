Εκλογές ΗΠΑ: Eπεισόδια με συλλήψεις σε Πόρτλαντ και Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η αστυνομία του Πόρτλαντ προέβη σε συλλήψεις και κατέσχεσε πυροτεχνήματα, σφυριά και ένα τουφέκι έπειτα από διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες, Τετάρτη, τη νύχτα στο κέντρο της πόλης, ενώ η κυβερνήτης του Όρεγκον Κέιτ Μπράουν κινητοποίησε την Εθνοφρουρά της πολιτείας αυτής για να αντιμετωπίσει «εκτεταμμένα επεισόδια βίας» κατά τη δεύτερη νύχτα μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία του Πόρτλαντ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 10 ανθρώπους στις διαδηλώσεις που έγιναν στο κέντρο της πόλης, αφού προέβη στον χαρακτηρισμό τους ως ταραχών.

«Όλες οι συγκεντρώσεις που χαρακτηρίστηκαν ταραχές εντοπίζονταν στο κέντρο της πόλης. Προχωρήσαμε σε 10 συλλήψεις» δηλώνει εκπρόσωπος της αστυνομίας του Πόρτλαντ σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έστειλε στο Reuters.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ χθες το βράδυ, καθώς ακτιβιστές που αιτούνται να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η καταμέτρηση των ψήφων των αμερικανικών εκλογών πραγματοποίησαν πορείες σε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ατλάντα, το Ντιτρόιτ, η Νέα Υόρκη και το Όκλαντ. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη περίπου 50 ανθρώπων κατά τις διαδηλώσεις που έγιναν αργά χθες το βράδυ στην πόλη.

Νωρίτερα χθες περίπου 100 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για μια δράση πριν από προγραμματισμένη πορεία στο κέντρο του Ντιτρόιτ, στην κρίσιμη όσον αφορά την έκβαση των φετινών προεδρικών εκλογών πολιτεία του Μίσιγκαν, με αίτημα την πλήρη καταμέτρηση των ψήφων και μια, σύμφωνα με τους ίδιους, ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας.

Τοπικές οργανώσεις του Protect the Results, ενός συνασπισμού περισσότερων από 165 οργανώσεων πολιτών, ομάδων άσκησης πιέσεων και εργατικών συνδικάτων, έχουν διοργανώσει 100 δράσεις σε όλη τη χώρα από χθες, Τετάρτη, ως το Σάββατο.

Πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι ΗΠΑ συγκλονίζονταν επί μήνες από διαμαρτυρίες μετά τον θάνατο τον Μάιο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πέθανε από ασφυξία καθώς ένας αστυνομικός στηνΜινεάπολη τον πατούσε με το γόνατό του στον λαιμό για σχεδόν εννέα λεπτά.

Unified Command: “There is a medical call in the building on this block that we need to get to - we need the crowd disperse to the west. If you do not disperse- you could be subject to arrest or citation or the use of force”. #koin6news #pdx #protest #Portland #Oregon #pnw pic.twitter.com/nTsJXNq8vH