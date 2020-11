Εκλογές ΗΠΑ: Αγρότης βρήκε κλεμμένες επιστολικές ψήφους στην Αριζόνα

Οι Αρχές στην Αριζόνα έχουν ξεκινήσει έρευνες έπειτα από την κλοπή ψηφοδελτίων από γραμματοκιβώτια και την ανακάλυψή τους σε ένα αγρόκτημα. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Αριζόνα (AGO) δήλωσε ότι ένας εργαζόμενος σε αγρόκτημα βρήκε μια στοίβα από κλειστά ψηφοδέλτια και τα ανέφερε στην αστυνομία του Γκλέντεϊλ.

Το αστυνομικό τμήμα του Γκλέντεϊλ δήλωσε σε ανάρτηση στο Facebook ότι ο άνθρωπος που έκανε την ανακάλυψη βρήκε συνολικά 18 ψηφοδέλτια σε μία διασταύρωση κρυμμένα «κάτω από μπετόν και βράχους».

«Έκανε το σωστό επιστρέφοντας τα ψηφοδέλτια, προσπαθώντας να διασφαλίσει ότι όλοι όσοι ήθελαν να ψηφίσουν νωρίς θα μπορούσαν να το κάνουν», δήλωσε η αστυνομία.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας του Γκλέντεϊλ επιβεβαίωσαν ότι τα 18 ψηφοδέλτια ήταν ακόμη σφραγισμένα.

We appreciate @GlendaleAZPD working with us to get these ballots in the right hands. Tampering with our elections is wrong and illegal. Anyone with information about this incident should contact our office right away. Details: https://t.co/jksS1jRv2h pic.twitter.com/mAY3vNrTN5